У Білому домі заявили, що Трамп "розчарований і РФ, і Україною" у мирних переговорах

Президент США Дональд Трамп "розчарований обома сторонами" у мирних переговорах, що тривають.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що він постійно розчаровується в обох сторонах цього конфлікту", – сказала Левітт.

"(Трамп) хоче, щоб ці бойові дії припинилися, він хоче, щоб війна закінчилася, і ми віримо, що у нас є важелі впливу на переговори про угоду", – додала вона

Коментарі Білого дому передували зустрічі його спеціального посланника Стіва Віткоффа з лідером Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювався потенційний шлях до врегулювання в Україні.

За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години.

Як повідомлялося, окремі дії та заяви посланника президента США Стіва Віткоффа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.