Президент США Дональд Трамп "разочарован обеими сторонами" в продолжающихся мирных переговорах.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта", – сказала Левитт.

"(Трамп) хочет, чтобы эти боевые действия прекратились, он хочет, чтобы война закончилась, и мы верим, что у нас есть рычаги влияния на переговоры о сделке", – добавила она

Комментарии Белого дома предшествовали встрече его специального посланника Стива Уиткоффа с лидером России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине.

По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.

Как сообщалось, отдельные действия и заявления посланника президента США Стива Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.