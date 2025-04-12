В Белом доме заявили, что Трамп "разочарован и РФ, и Украиной" в мирных переговорах
Президент США Дональд Трамп "разочарован обеими сторонами" в продолжающихся мирных переговорах.
Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда".
"Я думаю, что президент четко дал понять, что он постоянно разочаровывается в обеих сторонах этого конфликта", – сказала Левитт.
"(Трамп) хочет, чтобы эти боевые действия прекратились, он хочет, чтобы война закончилась, и мы верим, что у нас есть рычаги влияния на переговоры о сделке", – добавила она
Комментарии Белого дома предшествовали встрече его специального посланника Стива Уиткоффа с лидером России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, где обсуждался потенциальный путь к урегулированию в Украине.
По данным пропагандистских СМИ РФ, разговор длился 4,5 часа.
Как сообщалось, отдельные действия и заявления посланника президента США Стива Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.