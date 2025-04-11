Спецпосланець Трампа, який перебуває у Росії, зустрінеться і з Путіним

Спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, який перебуває у Росії, буде мати зустріч з правителем РФ Владіміром Путіним.

Як повідомляє російський "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Пєсков, який спершу не розкривав, чи готується зустріч, тепер повідомив, що "така зустріч буде".

Зустріч Віткоффа і Путіна відбудеться у Санкт-Петербурзі, як і перемовини Віткоффа зі спецпредставником правителя РФ Дмитрієвим.

Нагадаємо, 10 квітня США і Росія обмінялися заручниками, серед звільнених є жінка, яка задонатила на підтримку України.

Крім того, делегації США та Росії 10 квітня зустрілися у Стамбулі для переговорів щодо дипмісій.