На затриманому Естонією танкері "тіньового флоту" РФ виявили 40 порушень

Транспортна влада Естонії виявила близько 40 порушень на затриманому у Фінській затоці танкері Kiwala з російського "тіньового флоту".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Напередодні Департамент транспорту провів перевірку танкера Kiwala, під час якої було виявлено 40 порушень. У зв'язку з цим судну заборонено продовжувати шлях до усунення всіх недоліків, повідомила в суботу пресслужба департаменту.

"Увесь вчорашній день інспектори Департаменту транспорту перевіряли судно і зафіксували низку серйозних порушень, через які ми не можемо дозволити судну продовжувати рух – не забезпечено ні безпеку судноплавства, ні екологічну безпеку", – заявив директор морської служби Департаменту транспорту Крістьян Труу.

За даними транспортної влади, із 40 виявлених порушень 29 є серйозними і стали підставою для затримання судна. Більшість із них (23 порушення) стосувалися документації, решта – системи забезпечення безпеки судноплавства, підготовки екіпажу до аварійних ситуацій, а також технічних несправностей.

"Однією з серйозних проблем є також підозра, що у судна відсутній прапор держави, що означає, що на нього не поширюється юрисдикція жодної країни. Естонія в рамках своїх прав і міжнародних зобов'язань провела перевірку судна, що не має прапора, – пояснив Труу. – Ми перебуваємо в постійному контакті з представником судновласника і сподіваємося на швидке вирішення ситуації".

Зараз судно перебуває в Мууга під охороною Військово-морських сил. Після усунення як документальних, так і технічних порушень і повторної перевірки, Департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху.

Танкер, про затримання якого стало відомо напередодні, прямував до російського поста Усть-Луга, згідно з підозрами, йдеться про судно російського "тіньового флоту".

Очільник МЗС Естонії зазначив, що затримання танкера доводить, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають навколишнє середовище і безпеку на морі.