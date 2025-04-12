На задержанном Эстонией танкере "теневого флота" РФ обнаружили 40 нарушений

Транспортные власти Эстонии обнаружили около 40 нарушений на задержанном в Финском заливе танкере Kiwala из российского "теневого флота".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Накануне Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala, во время которой было выявлено 40 нарушений. В связи с этим судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков, сообщила в субботу пресс-служба департамента.

"Весь вчерашний день инспекторы Департамента транспорта проверяли судно и зафиксировали ряд серьезных нарушений, из-за которых мы не можем позволить судну продолжать движение – не обеспечена ни безопасность судоходства, ни экологическая безопасность", – заявил директор морской службы Департамента транспорта Кристьян Труу.

По данным транспортных властей, из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна. Большинство из них (23 нарушения) касались документации, остальные – системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.

"Одной из серьезных проблем является также подозрение, что у судна отсутствует флаг государства, что означает, что на него не распространяется юрисдикция ни одной страны. Эстония в рамках своих прав и международных обязательств провела проверку судна, не имеющего флага, – пояснил Труу. – Мы находимся в постоянном контакте с представителем судовладельца и надеемся на быстрое разрешение ситуации".

Сейчас судно находится в Мууга под охраной Военно-морских сил. После устранения как документальных, так и технических нарушений и повторной проверки, Департамент транспорта выдаст танкеру разрешение на продолжение пути.

Танкер, о задержании которого стало известно накануне, направлялся к российскому посту Усть-Луга, согласно подозрениям, речь идет о судне российского "теневого флота".

Глава МИД Эстонии отметил, что задержание танкера доказывает, что скоординированные шаги союзных стран, которые омывает Балтийское море, работают, а также защищают окружающую среду и безопасность на море.