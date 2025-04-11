ВМС Естонії затримали танкер із "тіньового флоту" Росії

Вранці в п'ятницю, 11 квітня, Естонія затримала нафтовий танкер Kiwala – це судно з російського "тіньового флоту", що займається експортом російської сирої нафти і нафтопродуктів у треті країни.

Про це розповів командувач Військово-морськими силами Естонії, коммодор Іво Вярк, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами естонського командувача, затримання не пов'язане з підозрами в загрозі критичній інфраструктурі.

Естонія почала готуватися до операції в четвер увечері, а сама операція почалася о третій годині ночі. В операції було задіяно вертоліт.

О 4:19 танкер Kiwala увійшов у води Естонії. Згідно з даними MarineTraffic, зараз судно перебуває на схід від острова Аегна, поруч із ним два військові кораблі.

Судно було під санкціями у зв'язку з попередньою діяльністю в Європейському Союзі і прямувало до російської Усть-Луги.

На танкері перебуває 24 людини. За даними естонської влади, капітан судна – громадянин Китаю, він співпрацює зі слідством.

За інформацією українського порталу WarSanctions, власники і керівники судна регулярно змінювалися, щоб уникнути прямих зв'язків з Росією і приховати справжніх вигодонабувачів.

Останнім часом судно ходило під прапором Джибуті.

Нагадаємо, наприкінці березня Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin з російського "тіньового флоту", який затримала в середині березня, і взяла під свій контроль судно, включно з його вантажем.

У березні в ЄС заявили, що робота над новим, 17-м за рахунком, пакетом санкцій проти Росії триває.

За словами європейського депутата, пріоритетними напрямками, які можуть бути включені до нового пакета санкцій, є подальші заходи проти так званого російського "тіньового флоту", а також обмеження транзитних шляхів для РФ через Балтійське море.