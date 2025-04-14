Трамп вважає, що Росія "помилково" вдарила по Сумах

Американський президент Дональд Трамп назвав "жахливим" російський удар по Сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули 34 людини і понад 100 – зазнали поранень.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту Air Force One під час повернення до Вашингтону, передає "Європейська правда".

Трампа попросили прокоментувати удар Росії по Сумах, на що він сказав, що "це було жахливо".

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав Трамп.

На уточнювальне питання щодо того, що означає, що вони "зробили помилку" Трамп не відповів та попросив журналіста "запитати у них".

"Вони помилилися. Послухайте, запитаєте їх. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я тут дуже короткий проміжок часу. Це війна, яка була за Байдена", – додав він.

Станом на вечір неділі кількість загиблих внаслідок двох ударів по Сумах 13 квітня зросла до 34, постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог зазначив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Трамп хоче зупинити війну.

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.