Зеленський до Європи і США після удару РФ по Сумах: розмови ще ніколи не зупиняли балістику

Президент Володимир Зеленський після російського удару балістикою по Сумах у неділю закликав світ, зокрема, Сполучені Штати та Європу, продемонструвати жорстку реакцію.

Про це глава держави написав у неділю у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

Президент заявив, що після удару російськох балістики по "звичайній міській вулиці" у Сумах йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів.

"Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють. Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств", – закликав український президент.

Він наголосив, що Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну.

"Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", – зазначив Володимир Зеленський.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули більше двадцяти цивільних, повідомив виконувач обовʼязків міського голови Артем Кобзар.