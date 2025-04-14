Трамп считает, что Россия "по ошибке" ударила по Сумам

Американский президент Дональд Трамп назвал "ужасным" российский удар по Сумам 13 апреля, в результате которого погибли 34 человека и более 100 – получили ранения.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту Air Force One во время возвращения в Вашингтон, передает "Европейская правда".

Трампа попросили прокомментировать удар России по Сумам, на что он сказал, что "это было ужасно".

"И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я считаю, что это ужасно. Я считаю, что вся война – это ужасно", – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос относительно того, что означает, что они "сделали ошибку" Трамп не ответил и попросил журналиста "спросить у них".

"Они ошиблись. Послушайте, спросите их. Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень короткий промежуток времени. Это война, которая была при Байдене", – добавил он.

По состоянию на вечер воскресенья количество погибших в результате двух ударов по Сумам 13 апреля возросло до 34, пострадали 117 человек, из них 15 детей.

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог отметил, что атака российских войск на гражданские цели в Сумам переходит грань приемлемого и показывает, почему Трамп хочет остановить войну.

Президент Владимир Зеленский после российского удара баллистикой по Сумам в воскресенье призвал мир, в частности, Соединенные Штаты и Европу, продемонстрировать жесткую реакцию.