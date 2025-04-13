Келлог: атака РФ на Суми показує, чому Трамп хоче зупинити війну

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог заявив, що атака російських військ на цивільні цілі в Сумах переходить межу прийнятного та показує, чому Дональд Трамп хоче зупинити війну.

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

"Сьогоднішня атака російських військ на цивільні цілі в Сумах у Вербну неділю переходить будь-яку межу прийнятного. Є десятки загиблих і поранених цивільних. Як колишній воєначальник, я розумію націлювання, і це неправильно", – заявив Келлог.

"Ось чому президент Трамп докладає всіх зусиль, щоб припинити цю війну", – додав він.

Унаслідок російського ракетного удару вранці 13 квітня по центру Сум загинули щонайменше 32 людини, серед них дві дитини. Постраждали понад 80 осіб.

Президент Литви Гітанас Науседа після російського ракетного удару по Сумах заявив, що тільки сила може змусити Росію зупинити її загарбницьку війну.

Після російського ракетного удару по Сумах в неділю французький президент заявив, що сьогодні очевидно: Росія обирає продовжувати війну всупереч пропозиціям Трампа.