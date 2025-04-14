У президента Литви виступили за відновлення дипвідносин з Китаєм

Як заявив радник президента Литви з питань національної безпеки Марюс Чеснулявічюс, глава держави виступає за відновлення дипломатичних відносин із Китаєм.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

За його словами, наразі ведуться обговорення щодо можливої нормалізації відносин.

"Відновлення нормальних дипломатичних відносин було б прагненням. Він (Китай) не є нашим ворогом, це ще одна держава, з якою ми маємо розбіжності, – стосунки потрібно нормалізувати в той чи інший спосіб", – заявив Чеснулявічюс журналістам у Президентському палаці в понеділок.

Він додав, що Офіс литовського президента виступає за відновлення дипломатичних відносин або приведення їх до такого стану, який існував кілька років тому: "щоб у нас були посли і щоб ми проводили дипломатичні дискусії".

На запитання про те, чи йдуть уже процеси нормалізації відносин, Чеснулявічюс відповів: "Дискусії тривають, але конкретний план того, що і коли буде зроблено, зараз я не можу уявити".

За словами Чеснулявічюса, з погляду загроз Китай не становить для Литви такого самого рівня ризику, як Росія або Білорусь.

"Ці загрози необхідно оцінювати за їхнім характером і масштабом. Якщо говорити про те, що загроза походить від Росії, Білорусі, Китаю, то Росія наразі визначалася б як ворог. Китай – як противник, конкурент. Різниться наш підхід до людей, до свободи людей, є багато розбіжностей. Китай не становить для нас екзистенціальної загрози", – сказав він.

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс раніше заявляв, що очікування від співпраці між Литвою і Тайванем не виправдалися.

Відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

24 січня Китай заявив, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану", і що двері до діалогу завжди відкриті.

Детальніше читайте у статті: Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.