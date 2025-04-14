У президента Литвы выступили за восстановление дипотношений с Китаем

Как заявил советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс, глава государства выступает за восстановление дипломатических отношений с Китаем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

По его словам, сейчас ведутся обсуждения о возможной нормализации отношений.

"Восстановление нормальных дипломатических отношений было бы стремлением. Он (Китай) не является нашим врагом, это еще одно государство, с которым мы имеем разногласия, – отношения нужно нормализовать тем или иным способом", – заявил Чеснулявичюс журналистам в Президентском дворце в понедельник.

Он добавил, что Офис литовского президента выступает за восстановление дипломатических отношений или приведение их к такому состоянию, которое существовало несколько лет назад: "чтобы у нас были послы и чтобы мы проводили дипломатические дискуссии".

На вопрос о том, идут ли уже процессы нормализации отношений, Чеснулявичюс ответил: "Дискуссии продолжаются, но конкретный план того, что и когда будет сделано, сейчас я не могу представить".

По словам Чеснулявичюса, с точки зрения угроз Китай не представляет для Литвы такого же уровня риска, как Россия или Беларусь.

"Эти угрозы необходимо оценивать по их характеру и масштабу. Если говорить о том, что угроза исходит от России, Беларуси, Китая, то Россия сейчас определялась бы как враг. Китай – как противник, конкурент. Различается наш подход к людям, к свободе людей, есть много разногласий. Китай не представляет для нас экзистенциальной угрозы", – сказал он.

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявлял, что ожидания от сотрудничества между Литвой и Тайванем не оправдались.

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

24 января Китай заявил, что с нетерпением ждет возвращения отношений с Литвой к "нормальному состоянию", и что двери к диалогу всегда открыты.

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