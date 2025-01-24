У Китаї кажуть, що "відкриті до діалогу" з Литвою та сподіваються на відновлення відносин

Китай заявив у п'ятницю, 24 січня, що з нетерпінням чекає на повернення відносин з Литвою до "нормального стану" і що двері до діалогу завжди відкриті.

Про це заявив радник китайської місії при Європейському Союзі Фан Мей, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Як заявив Мей, "двері діалогу завжди відкриті".

"Китай готовий зміцнювати зв'язок і обміни з Литвою на основі поваги і спільного підходу, а також шукати шляхи подолання нинішньої ситуації, поважаючи принцип "одного Китаю", – сказав він.

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Радник китайської місії при ЄС зауважив, що країна "не втрачає довіри до китайсько-литовських відносин".

"Щиро сподіваємося, що вони повернуться до нормального стану", – зазначив він.

Коментар Китаю з'явився за кілька днів до того, як Європейська комісія має вирішити, чи продовжувати її справу у Світовій організації торгівлі (СОТ) щодо економічного примусу проти Литви.

Варто зауважити, що відносини Литви з Китаєм погіршилися у 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що відновлення зв'язків з Китаєм буде складним, та підкреслив, що ці відносини ґрунтуються на спільній стратегії Європейського Союзу, яка змінюється через геополітичні та економічні причини.

А міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що Вільнюс зацікавлений у нормалізації відносин з Пекіном, оскільки Литва потребує функціонуючого посольства в Китаї.