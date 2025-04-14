Розвідка Британії назвала втрати у живій силі Росії за 2025 рік

Розвідка Великої Британії проаналізувала втрати російської армії за 2025 рік.

Про це йдеться в аналізі британських розвідників від 14 квітня, пише "Європейська правда".

Як стверджують розвідники Британії, станом на 2025 рік Росія, ймовірно, зазнала близько 138 тисяч втрат вбитими та пораненими у війні проти України.

А з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, ймовірно, вже втратила понад 920 тисяч людей, йдеться в аналізі.

З посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ, зазначається, що у березні 2025 року середня кількість російських втрат становила приблизно 1 300 людей на день.

Британці відзначили, що цей показник зріс порівняно з лютим 2025 року, коли він становив близько 1 250 щоденних втрат, однак залишається нижчим за дуже високі добові втрати наприкінці 2024 року – майже 1 600 осіб на день.

Також в аналізі зазначили, що зростання рівня втрат зберігається й на початку квітня 2025 року, що, найімовірніше, свідчить про посилення атак з боку Росії вздовж лінії фронту.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити наступальний темп після періоду відносного затишшя на початку року", – припустили розвідники Британії.

У аналізі зауважили, що попри відносно статичну лінію фронту, зафіксовані втрати серед російських військ у 2025 році залишаються суттєво вищими, ніж навесні 2024 року, коли щоденні втрати рідко перевищували тисячу людей.

Зазначимо, як інформував Генштаб, за 13 квітня Сили оборони знешкодили 1 310 російських загарбників.

Наприкінці березня у розвідці Британії писали, збройні сили Росії, ймовірно, втратили приблизно 900 тисяч військових убитими та пораненими з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

На початку квітня розвідка Британії писала, що просування російських окупаційних військ в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а кількість атак зменшувалась.