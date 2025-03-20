Розвідка Британії: з 2022 року Росія втратила 900 тисяч військових

Розвідка Великої Британії проаналізувала кількість втрат російської армії від початку великої війни у 2022 році.

Огляд опублікований на сторінці британського Міноборони в X, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у розвідці Британії, збройні сили Росії, ймовірно, втратили приблизно 900 тисяч військових убитими та пораненими з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році.

З них, ймовірно, загинули від 200 до 250 тисяч російських солдатів, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни, проінформували розвідники.

У Британії припускають, що очільник Кремля Владімір Путін та російське військове керівництво, найімовірніше, ставлять свої цілі у війні вище за життя російських солдатів.

"Вони майже напевно готові терпіти постійні високі втрати, якщо це не буде негативно впливати на підтримку війни з боку громадськості або еліти, а також якщо ці втрати можна буде замінити", – зазначили в аналізі.

У Британії стверджують, що господар Кремля та російське керівництво, найімовірніше, значно менше цінують життя російських громадян, які "належать до етнічних меншин і проживають у бідних регіонах, і, як наслідок, російські зусилля з вербування непропорційно зосереджені саме на цих територіях".

В аналізі наголосили, що росіяни з міських центрів, таких як Москва і Санкт-Петербург, дали "непропорційно менше військовослужбовців, ніж їхні бідніші співвітчизники з числа етнічних меншин".

Нещодавно у аналізі британської розвідки йшлося, що з початку 2025 року втрати російської окупаційної армії в Україні склали 90 тисяч військових вбитими і пораненими.

Також британська розвідка проаналізувала стан російської армії станом на третій рік повномасштабної війни проти України та розповіла про її втрати.

Окрім цього, розвідники писали, що РФ примусово роздає свої паспорти на окупованих територіях, які також є підставою для призову до російської армії.