Британська розвідка: просування сил РФ в Україні з початку року сповільнилось

Просування російських окупаційних військ в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а кількість атак зменшувалась.

Про це йдеться в огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії за 5 квітня, передає "Європейська правда".

За оцінками британської розвідки, в березні 2025 року російські війська, найімовірніше, захопили 143 квадратні кілометри української території, що в середньому становить менше 5 квадратних кілометрів на добу.

"Темпи просування Росії знижуються щомісяця з листопада 2024 року, коли її війська захопили понад 700 квадратних кілометрів", – ідеться в огляді.

Найбільше здобутків у березні російські окупаційні сили мали в центральній частині Донецької області, але їм не вдалось покращити своїх оперативних позицій, зазначила розвідка Британії.

"Українські війська також проводили тактичні контратаки, що дозволило нівелювати деякі здобутки Росії навколо Покровська", – додали там.

В огляді відзначається, що наприкінці березня росіяни збільшили кількість наземних атак, кількість яких падала протягом місяця, але вони "не призвели до збільшення темпів просування".

В оперативному зведенні Сил оборони Естонії про бойові дії в Україні напередодні вказувалось, що за останній тиждень середня кількість атак російських окупаційних військ наблизилася до 200 на добу, що свідчить про зростання тиску.

Тим часом розвідка та аналітики Північноатлантичного альянсу вважають, що російські війська не мають помітного шансу на прорив лінії оборони ЗСУ.