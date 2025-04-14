Разведка Британии назвала потери в живой силе России за 2025 год

Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии за 2025 год.

Об этом говорится в анализе британских разведчиков от 14 апреля, пишет "Европейская правда".

Как утверждают разведчики Великобритании, по состоянию на 2025 год Россия, вероятно, понесла около 138 тысяч потерь убитыми и ранеными в войне против Украины.

А с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, вероятно, уже потеряла более 920 тысяч человек, говорится в анализе.

Со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ отмечается, что в марте 2025 года среднее количество российских потерь составляло примерно 1 300 человек в день.

Британцы отметили, что этот показатель вырос по сравнению с февралем 2025 года, когда он составлял около 1 250 ежедневных потерь, однако остается ниже очень высоких суточных потерь в конце 2024 года – почти 1 600 человек в день.

Также в анализе отметили, что рост уровня потерь сохраняется и в начале апреля 2025 года, что, скорее всего, свидетельствует об усилении атак со стороны России вдоль линии фронта.

"Российские войска, вероятно, пытаются восстановить наступательный темп после периода относительного затишья в начале года", – предположили разведчики Британии.

В анализе отметили, что несмотря на относительно статичную линию фронта, зафиксированные потери среди российских войск в 2025 году остаются существенно выше, чем весной 2024 года, когда ежедневные потери редко превышали тысячу человек.

Отметим, как информировал Генштаб, за 13 апреля Силы обороны обезвредили 1 310 российских захватчиков.

В конце марта в разведке Британии писали, вооруженные силы России, вероятно, потеряли примерно 900 тысяч военных убитыми и ранеными с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В начале апреля разведка Британии писала, что продвижение российских оккупационных войск в Украине с начала 2025 года замедлялось, а количество атак уменьшалось.