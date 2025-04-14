Трамп назвав Зеленського одним з винуватців війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп частково поклав відповідальність на господаря Кремля Владіміра Путіна за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Ель-Сальвадору Наїбом Букеле в Білому домі 14 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Трамп знову заявив, що за його президентства "Путін навіть не згадував про" війну проти України, а його попередник Джо Байден міг зупинити війну, "знизивши ціни на нафту", але не зробив цього.

"І що тепер робити? У нас є країна, яка втратила 25% своєї території і найкращі місця, де вбито мільйони людей… Це була війна Байдена, і я намагаюся її зупинити. І я думаю, що ми зробимо хорошу роботу. Я сподіваюся, що ми це зробимо", – додав він.

Президент США далі заявив, що війни в Україні не можна було допустити, "і Байден міг її зупинити, і Зелінський міг її зупинити, і Путін не повинен був її починати".

"Винні всі", – констатував Трамп.

Доповнено 21:20. На тій же зустрічі у президента США спитали, чи говорив він уже із Зеленським про його пропозицію придбати Patriot, на що той відповів, що президент України "завжди хоче придбати ракети".

"Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", – додав Трамп.

Дещо пізніше він сказав, що "мільйони людей загинули через трьох людей".

"Скажімо, Путін номер один. Байден, який не мав жодного уявлення про те, що він робить, номер два. І Зеленський. І все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що в цьому плані ми добре справляємося. Думаю, дуже скоро у вас будуть дуже хороші пропозиції", – підсумував Трамп.

За кілька годин до того президент США заявив, що його попередник Джо Байден і український лідер Володимир Зеленський "дозволили розпочатися" повномаштабній війні Росії проти України.

Ці слова Трампа зʼявились на наступний день після того, як Росія вдарила двома балістичними ракетами по центру Сум, убивши щонайменше 35 цивільних.