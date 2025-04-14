Трамп назвал Зеленского одним из виновников войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп частично возложил ответственность на хозяина Кремля Владимира Путина за начало полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Эль-Сальвадора Наибом Букеле в Белом доме 14 апреля, сообщает "Европейская правда".

Трамп снова заявил, что при его президентстве "Путин даже не вспоминал о" войне против Украины, а его предшественник Джо Байден мог остановить войну, "снизив цены на нефть", но не сделал этого.

"И что теперь делать? У нас есть страна, которая потеряла 25% своей территории и лучшие места, где убиты миллионы людей... Это была война Байдена, и я пытаюсь ее остановить. И я думаю, что мы сделаем хорошую работу. Я надеюсь, что мы это сделаем", – добавил он.

Президент США далее заявил, что войны в Украине нельзя было допустить, "и Байден мог ее остановить, и Зелинский мог ее остановить, и Путин не должен был ее начинать".

"Виноваты все", – констатировал Трамп.

Дополнено 21:20. На той же встрече у президента США спросили, говорил ли он уже с Зеленским о его предложении приобрести Patriot, на что тот ответил, что президент Украины "всегда хочет приобрести ракеты".

"Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что вы можете выиграть войну, не так ли? Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз превосходит тебя, а потом надеяться, что люди дадут тебе ракеты", – добавил Трамп.

Несколько позже он сказал, что "миллионы людей погибли из-за трех людей".

"Скажем, Путин номер один. Байден, который не имел никакого представления о том, что он делает, номер два. И Зеленский. И все, что я могу сделать, это попытаться остановить это. Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане мы хорошо справляемся. Думаю, очень скоро у вас будут очень хорошие предложения", – подытожил Трамп.

За несколько часов до этого президент США заявил, что его предшественник Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский "позволили начаться" полномасштабной войне России против Украины.

Эти слова Трампа появились на следующий день после того, как Россия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Сум, убив по меньшей мере 35 гражданских.