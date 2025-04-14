Трамп каже, що "не має нічого спільного" з війною Росії проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник Джо Байден і український лідер Володимир Зеленський "дозволили розпочатися" повномаштабній війні Росії проти України.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп стверджує, що "війна між Росією та Україною – це війна Байдена, а не моя", і під час свого першого президентського терміну він "не мав жодних проблем з тим, щоб запобігти" їй.

"Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому фарсу розпочатися. Існувало так багато способів запобігти її початку. Але це в минулому. Тепер ми повинні зробити так, щоб це припинилося, і якнайшвидше", – написав президент США.

У дописі він також стверджує, що "старанно працює над тим, щоб зупинити смерть і руйнування".

Ці слова Трампа зʼявились на наступний день після того, як Росія вдарила двома балістичними ракетами по центру Сум, убивши щонайменше 35 цивільних.

Американський президент раніше назвав удар "жахливим", але додав, що "мені сказали, що вони зробили помилку".

Президент Володимир Зеленський закликав Трампа відвідати Україну, щоб краще зрозуміти руйнування, спричинені російським вторгненням.