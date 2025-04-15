Віткофф знову заговорив про "п'ять територій" після переговорів з Путіним

Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свої переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним минулого тижня "переконливими", а також згадав про "п’ять територій".

Про це він сказав у інтерв’ю американським ЗМІ, цитує агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Віткофф заявив, що обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, привести до створення нових можливостей для бізнесу.

Він стверджує, що Путін звернувся з проханням до нього забезпечити "постійний мир", що, за його словами, "зайняло у нас певний час, щоб дійти до цього".

Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, обертається навколо "п'яти територій".

"Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше", – сказав він.

Він додав, що "ми можемо бути на порозі чогось, що було б дуже, дуже важливим для світу в цілому".

Також він додав, що бачить "можливість змінити відносини між Росією і США за допомогою деяких дуже привабливих комерційних можливостей, які дадуть реальну стабільність у регіоні".

Звернемо увагу, це не вперше, коли Віткофф говорить про окуповані Росією території у контексті "вирішення" російсько-української війни.

Зокрема, у своєму резонансному інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони", однак коли він став перереховувати їх – нарахував п'ять: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.