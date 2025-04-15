Уиткофф снова заговорил о "пяти территориях" после переговоров с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал свои переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным на прошлой неделе "убедительными", а также упомянул о "пяти территориях".

Об этом он сказал в интервью американским СМИ, цитирует агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Уиткофф заявил, что обсудил с Путиным шаги, которые могут положить конец войне в Украине и, возможно, привести к созданию новых возможностей для бизнеса.

Он утверждает, что Путин обратился к нему с просьбой обеспечить "постоянный мир", что, по его словам, "заняло у нас определенное время, чтобы прийти к этому".

Ключ к общему соглашению, по словам Уиткоффа, вращается вокруг "пяти территорий".

"Это мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но это гораздо больше", – сказал он.

Он добавил, что "мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важным для мира в целом".

Также он добавил, что видит "возможность изменить отношения между Россией и США с помощью некоторых очень привлекательных коммерческих возможностей, которые дадут реальную стабильность в регионе".

Обратим внимание, это не впервые, когда Уиткофф говорит об оккупированных Россией территориях в контексте "решения" российско-украинской войны.

В частности, в своем резонансном интервью Такеру Карлсону Виткофф заявил, что "самой большой проблемой в этом конфликте являются так называемые четыре региона", однако когда он стал пересчитывать их – насчитал пять: "Донбасс, Крым, Луганск и еще два других".

После таких заявлений агентство Reuters писало, что отдельные действия и заявления посланника президента США, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.