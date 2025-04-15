ЗМІ: радники штовхають Трампа до жорсткішого підходу до РФ, але він слухає Віткоффа

Кілька радників американського президента Дональда Трампа закликають його з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною, наголошуючи, що очільник Кремля Владімір Путін досі не продемонстрував щирого бажання припинити бойові дії.

Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як повідомили співрозмовники газети, до цієї групи входять державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог.

За їхніми словами, вони радять бути обережнішими у переговорах з Путіним та зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Москви про територіальні поступки від Києва.

Однак Трамп наразі більше схиляється до думки іншого спецпредставника США – Стіва Віткоффа, який вважає, що Путін прагне миру, після двох зустрічей із ним у Москві, за словами офіційних осіб.

Як пише газета, навіть ті радники Трампа, які виступають за жорсткіші дії проти Москви, підтримують його намір зупинити війну. Проте ракетний удар Росії в неділю, 13 квітня, який забрав життя 35 людей і поранив ще 100 у Сумах, лише підсилив розбіжності в команді Трампа.

Співрозмовники стверджують, що під час обговорення в Білому домі щодо того, чи варто США посилити санкції проти Росії, щоб примусити її до переговорів, Рубіо та Келлог радили Трампу бути обачнішим щодо дипломатичних намірів Путіна.

У контексті Віткоффа варто зауважити, що впродовж останніх тижнів він виступав із резонансними заявами щодо окупованих територій України та того, що вони – "головне питання" у контексті вирішення російсько-української війни.

Зокрема у своєму резонансному інтерв'ю Такеру Карлсону Віткофф заявив, що "найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони". На його думку, йдеться про: "Донбас, Крим, Луганськ і ще два інших".

Після таких заяв агентство Reuters писало, що окремі дії та заяви посланника президента США, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.

11 квітня Віткофф мав зустріч з правителем РФ Путіним у Санкт-Петербурзі, де обговорювався потенційний шлях до врегулювання в Україні. За даними пропагандистських ЗМІ РФ, розмова тривала 4,5 години.

Коментуючи цей свій візит він заявив, що обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні. Також за його словами, ключ до загальної угоди обертається навколо "п'яти територій".

"Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій, але це набагато більше", – сказав він.