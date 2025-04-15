У Польщі зійшов з рейок технічний потяг, через аварію десятки інших затримались

У польській Сілезії сталась аварія технічного потяга, внаслідок чого майже три десятки інших затрималися.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася надвечір 14 квітня на станції міста Живець у Сілезії, що неподалік кордонів з Чехією та Словаччиною. Технічний поїзд, що використовується для різних ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі, зійшов з рейок.

Photo: Michał Misiarz

Ніхто з людей не постраждав, проте аварія призвела до повної зупинки руху на цій секції залізниці протягом кількох годин. Згодом проїзд відновили, але з жорстким обмеженням швидкості.

Через аварію спізнилися 28 поїздів, сумарний час затримки склав понад 600 хвилин.

На місці досі триває усунення наслідків. Після підняття поїзда доведеться ремонтувати пошкоджені рейки та інше обладнання.

Нещодавно у Польщі затримали чоловіка, який зупиняв поїзди радіосигналом.