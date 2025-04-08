У Польщі затримали чоловіка, який зупиняв поїзди радіосигналом

У Польщі правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, який зупиняв поїзди на мостах у Вроцлаві, надсилаючи радіосигнали.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У затриманні чоловіка брали участь офіцери Агентства внутрішньої безпеки (ABW) і Служби військової контррозвідки.

Як зазначено, з березня 2024 року на залізничних шляхах Вроцлава виникали вкрай небезпечні ситуації.

Зокрема, зловмисник передавав несанкціоновані сигнали на радіостанції поїздів, що призводило до їхньої зупинки.

"Інциденти становили серйозну загрозу як для людей, які подорожують поїздами, так і для залізничної інфраструктури", – заявив комісар Пшемислав Ратайчик з пресслужби поліції Вроцлава.

57-річний поляк потрапив до рук правоохоронців, коли зупинив черговий поїзд. Чоловік, як стверджується, робив це неодноразово протягом останнього року.

Під час обшуку в його рюкзаку правоохоронці знайшли, серед іншого, електронні пристрої для передачі радіосигналів, а також телефон, планшет, антену для радіостанції та план міста Вроцлава.

Чоловіка допитали, провели обшук за місцем проживання, де вилучили мобільні телефони, карти пам'яті та шість радіоприймачів, а потім доставили до прокуратури, де йому висунули звинувачення.

З прокуратури чоловіка доставили до суду, який прийняв рішення про його тимчасовий арешт на три місяці.

Нещодавно у Литві розповіли, що диверсійна група намагалася підпалити вантаж військової допомоги, що прямував до України, але була успішно зупинена.

Перед тим польська прокуратура висунула звинувачення громадянину Білорусі, якого підозрюють у підпалі великого будівельного супермаркету у Варшаві за завданням російських спецслужб.