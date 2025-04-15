В Польше сошел с рельсов технический поезд, из-за аварии десятки других задержались

В польской Силезии произошла авария технического поезда, в результате чего почти три десятка других задержались.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла вечером 14 апреля на станции города Живец в Силезии, недалеко от границ с Чехией и Словакией. Технический поезд, используемый для различных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре, сошел с рельсов.

Photo: Michał Misiarz

Никто из людей не пострадал, однако авария привела к полной остановке движения на этой секции железной дороги в течение нескольких часов. Впоследствии проезд восстановили, но с жестким ограничением скорости.

Из-за аварии опоздали 28 поездов, суммарное время задержки составило более 600 минут.

На месте до сих пор продолжается устранение последствий. После подъема поезда придется ремонтировать поврежденные рельсы и другое оборудование.

Недавно в Польше задержали мужчину, который останавливал поезда радиосигналом.