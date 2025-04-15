Фаворит румунських виборів хоче припинити підтримку українських біженців 

Лідер ультраправого Альянсу за обʼєднання румунів (AUR) Джордже Сіміон, який бере участь у президентських виборах, хоче припинити підтримку українських біженців, стверджуючи, що Румунії і так доводиться фінансувати Молдову.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал G4 Media.

У понеділок в ефірі Europa FM Джордже Сіміона запитали, чи скоротить він допомогу українським біженцям, якщо стане президентом. Він відповів, що "поки ми не виведемо румунських громадян з бідності до прийнятного рівня, я більше не буду підтримувати інші нації в Румунії".

Сіміон назвав "тавром" той факт, що Румунія фінансово підтримує Республіку Молдова.

"На нашу землю, в Сороках, в Тигіні (назва міста Бендери в певні історичні періоди. – Ред.), прийшли росіяни, радянська влада. Вони створили радянську республіку, потім вона стала незалежною республікою. Відтоді на нас лежить тавро, що ми повинні фінансувати Республіку Молдова (...) Я бачу, що ми фактично спонсоруємо сепаратизм і антирумунізм", – сказав він.

Кандидат від AUR заявив, що в обмін на фінансову допомогу "я б взяв мажоритарні пакети акцій в таких компаніях, як "Молдовагаз" і пошта, як гарантії того, що над нами не будуть сміятися".

Сіміон постійно агітує за ідею об'єднання Румунії з Республікою Молдова.

Опитування свідчать, що Сіміон є лідером рейтингів, однак за більшості сценаріїв він програє у другому турі.

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