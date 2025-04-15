Фаворит румынских выборов хочет прекратить поддержку украинских беженцев

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын (AUR) Джордже Симион, который участвует в президентских выборах, хочет прекратить поддержку украинских беженцев, утверждая, что Румынии и так приходится финансировать Молдову.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал G4 Media.

В понедельник в эфире Europa FM Джордже Симиона спросили, сократит ли он помощь украинским беженцам, если станет президентом. Он ответил, что "пока мы не выведем румынских граждан из бедности до приемлемого уровня, я больше не буду поддерживать другие нации в Румынии".

Симион назвал "клеймом" тот факт, что Румыния финансово поддерживает Республику Молдова.

"На нашу землю, в Сороках, в Тигине (название города Бендеры в некоторые исторические периоды. – Ред.), пришли русские, советская власть. Они создали советскую республику, потом она стала независимой республикой. С тех пор на нас лежит клеймо, что мы должны финансировать Республику Молдова (...) Я вижу, что мы фактически спонсируем сепаратизм и антирумынизм", – сказал он.

Кандидат от AUR заявил, что в обмен на финансовую помощь "я бы взял мажоритарные пакеты акций в таких компаниях, как "Молдовагаз" и почта, как гарантии того, что над нами не будут смеяться".

Симион постоянно агитирует за идею объединения Румынии с Республикой Молдова.

Опросы свидетельствуют, что Симион является лидером рейтингов, однако при большинстве сценариев он проиграет во втором туре.

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