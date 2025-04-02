Президентські рейтинги в Румунії: ультраправий кандидат лідирує, але програє у другому турі

Підтриманий ультраправими партіями Румунії кандидат у президенти Джордже Сіміон є лідером свіжих рейтингів, однак за більшості сценаріїв він програє у другому турі.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування, проведеного незалежним агентством маркетингових досліджень MKO, наводить HotNews.ro.

У першому турі за Сіміона проголосували б 31,2% респондентів. Друге й третє місця в опитуванні посіли мер Бухареста Нікушор Дан (22,7%) і підтриманий урядовою коаліцією Крін Антонеску (18,8%).

Експрем'єр Віктор Понта набирає 17,1%

При цьому у разі виходу в другий тур Сіміон програє як Дану (35% проти 31%), так і Антонеску (33% проти 31%).

У випадку дуелі з Понтою голоси респондентів розділились порівну (30% на 30%).

Електоральну підтримку Сіміону надає соціально-демографічна база, що складається здебільшого з мешканців сільської місцевості (58%), з низькими доходами (50%) і загальною освітою (59%).

Головною мотивацією опитаних при виборі Сіміона є бажання змін і антисистемна позиція (32%).

Електорат ультраправого кандидата вирізняється високим рівнем рішучості: 87% його прихильників заявили, що обов'язково прийдуть на виборчі дільниці.

Нікушор Дан приваблює міських виборців (72%), виборців із середнім та високим рівнем доходу (72%) та з вищою освітою (43%), а основними причинами його підтримки є його особисті якості та чесність (44%), а також компетентність (21%).

Крін Антонеску має соціально-демографічно збалансовану базу, з сильною підтримкою в містах (61%) та електоратом із середнім і високим рівнем доходу (66%). Серед його якостей респонденти виділяють доброчесність (33%) та політичну орієнтацію (30%).

Опитування проводилось з 26 до 28 березня 2025 року, у ньому взяли участь 1500 респондентів. Похибка опитування становить ±2,5 %.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії.

Переможцю того туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

Після цього Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил.

Читайте також: Заміна на ультраправому фланзі: що відомо про нового фаворита на посаду президента Румунії.