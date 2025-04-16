У Франції повідомляють про новий напад на в’язницю: спалили кілька авто

У Франції зафіксували нові інциденти, що виглядають продовженням серії нападів на в’язниці – зокрема, на паркінгу однієї з установ спалили кілька авто.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Випадок стався вранці 16 квітня на паркінгу пенітенціарного закладу у місті Тараскон у департаменті Буш-дю-Рон на півдні країни. Близько 5:20 там спалахнули три автомобілі. Паркінг, призначений для персоналу в’язниці, захищений парканом та цифровим кодом доступу.

Окрім того, у містечку департаменту Сена-і-Марна спалахнула пожежа у загальному коридорі будинку, де проживає наглядач місцевої в’язниці. Там на стінах знайшли абревіатуру DDPF, що може вказувати на групу "Захист французьких в’язнів" – ту, що взяла на себе відповідальність за попередні інциденти.

Окрім того, повідомляють про спалене авто працівника в’язниці в одному з містечок у департаменті Буш-дю-Рон. Автомобіль був запаркований перед його домівкою.

Перед цим 15 квітня повідомили про серію нападів на в’язниці або знищення авто працівників в кількох інших містах.

Національна антитерористична прокуратура почала розслідування за фактом діяльності "терористичної групи зловмисників" та "спроби вбивства, пов’язаної з терористичною діяльністю".

За словами наближених до слідства джерел, з якими поспілкувались журналісти, там вважають напади скоординованими та вбачають у них реакцію кримінального світу на створення в’язниць з посиленим режимом безпеки та плани чинного глави Мін'юсту з посилення протидії наркоторгівлі.