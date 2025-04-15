У Франції невідомі здійснили напади на кілька в'язниць
Новини — Вівторок, 15 квітня 2025, 12:35 —
Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен заявив, що вночі були здійснені напади на кілька французьких в'язниць.
Про це він заявив у вівторок, 15 квітня, пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".
За словами Дарманена, були спроби залякати персонал кількох в'язниць, починаючи від підпалу автомобілів і закінчуючи стріляниною з автоматичної зброї.
"Я їду в Тулон, щоб підтримати відповідних офіцерів. Французька Республіка стикається з проблемою незаконного обігу наркотиків і вживає заходів, які масово зруйнують злочинні мережі", – додав він.
За інформацією Le Parisien, близько 01:00 вхід до в'язниці у Тулоні обстріляли з автоматичної зброї: стрільці перебували в автомобілі з кількома особами. Вони втекли.
🔥 URGENT – Incendie sur le parking du CP de Valence 🔥– FO JUSTICE (@SyndFoJustice) April 14, 2025
Un individu à trottinette vient de mettre le feu à deux véhicules sur le parking du centre pénitentiaire de Valence.
🚒 Les pompiers et 🚓 la police viennent tout juste d’arriver sur place.
Le syndicat FO Justice condamne… pic.twitter.com/LuhZTkNV4p
У Валансі на парковці спалили два автомобілі, що належали тюремному персоналу. Те ж саме сталося в Марселі.
Дві машини були спалені, а дев'ять – обклеєні табличками з написом "DDPF", що означає "Права французьких ув'язнених".
6 січня Дарманен заявив про своє невдоволення заходами, які вживаються для боротьби з незаконним оборотом наркотиків.
Тоді ж міністр наголосив на складності боротьби з мобільними телефонами у в'язницях – у 2024 році їх було вилучено понад 40 тисяч.