Во Франции сообщают о новом нападении на тюрьму: сожгли несколько авто

Во Франции зафиксировали новые инциденты, которые выглядят продолжением серии нападений на тюрьмы – в частности, на паркинге одного из учреждений сожгли несколько авто.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Случай произошел утром 16 апреля на паркинге пенитенциарного учреждения в городе Тараскон в департаменте Буш-дю-Рон на юге страны. Около 5:20 там вспыхнули три автомобиля. Паркинг, предназначенный для персонала тюрьмы, защищен забором и цифровым кодом доступа.

Кроме того, в городке департамента Сена-и-Марна вспыхнул пожар в общем коридоре дома, где проживает надзиратель местной тюрьмы. Там на стенах нашли аббревиатуру DDPF, что может указывать на группу "Защита французских заключенных" – ту, что взяла на себя ответственность за предыдущие инциденты.

Кроме того, сообщают о сожженном авто работника тюрьмы в одном из городков в департаменте Буш-дю-Рон. Автомобиль был запаркован перед его домом.

Перед этим 15 апреля сообщили о серии нападений на тюрьмы или уничтожений авто работников в нескольких других городах.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по факту деятельности "террористической группы злоумышленников" и "попытки убийства, связанной с террористической деятельностью".

По словам приближенных к следствию источников, с которыми пообщались журналисты, там считают нападения скоординированными и видят в них реакцию криминального мира на создание тюрем с усиленным режимом безопасности и планы действующего министра юстиции по усилению противодействия наркоторговле.