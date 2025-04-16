Во Франции сообщают о новом нападении на тюрьму: сожгли несколько авто
Во Франции зафиксировали новые инциденты, которые выглядят продолжением серии нападений на тюрьмы – в частности, на паркинге одного из учреждений сожгли несколько авто.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Случай произошел утром 16 апреля на паркинге пенитенциарного учреждения в городе Тараскон в департаменте Буш-дю-Рон на юге страны. Около 5:20 там вспыхнули три автомобиля. Паркинг, предназначенный для персонала тюрьмы, защищен забором и цифровым кодом доступа.
Кроме того, в городке департамента Сена-и-Марна вспыхнул пожар в общем коридоре дома, где проживает надзиратель местной тюрьмы. Там на стенах нашли аббревиатуру DDPF, что может указывать на группу "Защита французских заключенных" – ту, что взяла на себя ответственность за предыдущие инциденты.
Кроме того, сообщают о сожженном авто работника тюрьмы в одном из городков в департаменте Буш-дю-Рон. Автомобиль был запаркован перед его домом.
Перед этим 15 апреля сообщили о серии нападений на тюрьмы или уничтожений авто работников в нескольких других городах.
Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование по факту деятельности "террористической группы злоумышленников" и "попытки убийства, связанной с террористической деятельностью".
По словам приближенных к следствию источников, с которыми пообщались журналисты, там считают нападения скоординированными и видят в них реакцию криминального мира на создание тюрем с усиленным режимом безопасности и планы действующего министра юстиции по усилению противодействия наркоторговле.