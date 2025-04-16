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Франція висилає 12 співробітників консульств Алжиру та відкликає свого посла для консультацій

Новини — Середа, 16 квітня 2025, 10:07 — Марія Ємець

Франція вирішила вислати з країни 12 співробітників дипломатичних установ Алжиру, а також відкликати свого посла для консультацій у відповідь на такий крок алжирської сторони. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Першим кроком у дипломатичній сварці стало затримання Францією представника консульства Алжиру, якого вважають дотичним до викрадення опозиційного алжирського активіста. 

Наприкінці минулого тижня у Парижі висунули звинувачення трьом особам, у тому числі згаданому співробітнику консульства, у викраденні і свавільному утриманні особи, та у створенні злочинної терористичної організації. Усіх залишили під вартою. 

Після того Алжир оголосив персонами нон грата 12 співробітників МВС Франції, які перебували в країні.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Франція у відповідь висилає 12 алжирських представників, а також відкликає для консультацій свого посла в Алжирі. 

"Алжирська сторона несе відповідальність за різке погіршення наших двосторонніх відносин", – заявили у Єлисейському палаці. 

Міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, який ще на початку місяця їздив до Алжиру налагоджувати відносини, заявив, що Алжир "обрав ескалацію". 

В Алжирі ж перекладають відповідальність за ескалацію на очільника МВС Франції Брюно Ретайо, який також тисне на Алжир у міграційному питанні. 

Глава МЗС Франції у відповідь наголошує, що особисто Ретайо ніяк не пов’язаний з приводом для поточного скандалу, а французька правоохоронна і судова система є незалежними. Барро додав, що Алжир "має продовжувати дотримуватися обіцянок" у співпраці щодо міграції та безпеки, попри напругу у відносинах між країнами. 

Ретайо у своїх останніх коментарях заявив, що вважає відповідь Франції пропорційною. "Неприйнятно, щоб Франція була полем гри для алжирських спецслужб", – заявив він, маючи на увазі викладення активіста.

Минулого року Алжир відкликав посла з Франції після рішення Парижа щодо Західної Сахари.

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Франція
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