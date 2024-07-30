Алжир відкликає посла з Франції після рішення Парижа щодо Західної Сахари

Франція визнала суверенітет Марокко над спірною територією Західної Сахари, що знаменує собою значну зміну її давньої позиції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFI.

У листі до короля Марокко Мохаммеда VI президент Емманюель Макрон заявив: "Для Франції автономія під марокканським суверенітетом – це ті рамки, в яких має бути вирішене це питання".

Він додав: "Наша підтримка плану автономії, запропонованого Марокко в 2007 році, є чіткою і непохитною. Для Франції цей план зараз є єдиною основою для досягнення справедливого, довготривалого і узгодженого політичного рішення відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН".

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Згідно із заявою Королівського кабінету Марокко, президент Франції надіслав цього листа Мухаммеду VI з нагоди Дня престолу, який відзначає прихід до влади Мухаммеда VI у 1999 році.

Королівський палац у своїй заяві привітав цю заяву і назвав її "значним кроком на підтримку марокканського суверенітету над Сахарою".

Кількома годинами пізніше Алжир заявив, що відкликає свого посла у Франції через розкол щодо Західної Сахари.

"Дипломатичне представництво Алжиру у Франції відтепер перебуває у віданні тимчасового повіреного у справах", – цитує офіційне алжирське інформаційне агентство APS заяву Міністерства закордонних справ Алжиру.

Міністерство засудило заяву Макрона як "крок, якого раніше не робив жоден французький уряд".

Суперечка виникла в 1975 році між Марокко, яке вважає Західну Сахару своєю територією, і Фронтом Polisario, підтримуваним Алжиром, який виступає за незалежність регіону.

Франція, як остання колишня колоніальна держава в регіоні, довгий час ходила по дипломатичній мотузці між Рабатом і Алжиром з цього питання, але нещодавно надіслала добрі сигнали Марокко.

Більшість західних союзників Франції вже підтримують план Марокко.

Іспанія, яка колонізувала Західну Сахару протягом десятиліть, публічно визнала план щодо Західної Сахари, висунутий Марокко в березні 2022 року.

Західна Сахара вже давно визначена ООН як "несамоврядна територія", населення якої "ще не досягло повної міри самоврядування".

Раніше цього року в Азербайджані пройшов з’їзд пронезалежницьких політсил та рухів із заморських територій Франції, під час якого вони оголосили про заснування "руху за звільнення колоній".

Під час заворушень у французькій Новій Каледонії очільник МВС Франції Дарманен заявив, що частина причетних до цього пронезалежницьких сил має зв’язки з Азербайджаном. У Баку відкинули звинувачення.