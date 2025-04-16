Франция высылает 12 сотрудников консульств Алжира и отзывает своего посла для консультаций

Франция решила выслать из страны 12 сотрудников дипломатических учреждений Алжира, а также отозвать своего посла для консультаций в ответ на такой шаг алжирской стороны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Первым шагом в дипломатической ссоре стало задержание Францией представителя консульства Алжира, которого считают причастным к похищению оппозиционного алжирского активиста.

В конце прошлой недели в Париже предъявили обвинения трем лицам, в том числе упомянутому сотруднику консульства, в похищении и произвольном удержании лица и в создании преступной террористической организации. Всех оставили под стражей.

После того Алжир объявил персонами нон грата 12 сотрудников МВД Франции, которые находились в стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция в ответ высылает 12 алжирских представителей, а также отзывает для консультаций своего посла в Алжире.

"Алжирская сторона несет ответственность за резкое ухудшение наших двусторонних отношений", – заявили в Елисейском дворце.

Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, который еще в начале месяца ездил в Алжир налаживать отношения, заявил, что Алжир "выбрал эскалацию".

В Алжире же перекладывают ответственность за эскалацию на главу МВД Франции Брюно Ретайо, который также давит на Алжир в миграционном вопросе.

Глава МИД Франции в ответ отмечает, что лично Ретайо никак не связан с поводом для текущего скандала, а французская правоохранительная и судебная система являются независимыми. Барро добавил, что Алжир "должен продолжать придерживаться обещаний" в сотрудничестве по миграции и безопасности, несмотря на напряжение в отношениях между странами.

Ретайо в своих последних комментариях заявил, что считает ответ Франции пропорциональным. "Неприемлемо, чтобы Франция была полем игры для алжирских спецслужб", – заявил он, имея в виду изложение активиста.

В прошлом году Алжир отозвал посла из Франции после решения Парижа по Западной Сахаре.