Посли РФ і Білорусі в Берліні без запрошення прибули на вшанування жертв Другої світової

Посол Росії в Берліні Сергєй Нечаєв і посол Білорусі Андрей Шупляк беруть участь у мовчазному вшануванні пам'яті жертв битви на Зееловських висотах – попри рекомендацію не запрошувати їх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Відзначення 80-ї річниці в Бранденбурзі виявилося затьмарене дебатами щодо рекомендації Федерального міністерства закордонних справ не запрошувати представників Росії та Білорусі на подібні заходи.

Округ Меркіш-Одерланд і місто Зеелов, які організовують захід, не запрошували представників з Росії та Білорусі.

Втім, вони не запропонували їм покинути вшанування, а радше розкритикували саму рекомендацію.

Заступник окружного адміністратора Фрідеманн Ханке від ХДС назвав її "нісенітницею". Депутатка земельного парламенту від СДПН Сіна Шенбрунн назвала рекомендацію МЗС "абсурдною".

"Звичайно, все можна інструменталізувати, але сьогодні наша головна турбота – пам'ять про загиблих", – сказала вона в інтерв'ю радіостанції RBB Inforadio.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.