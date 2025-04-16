Послы РФ и Беларуси в Берлине без приглашения прибыли на чествование жертв Второй мировой

Посол России в Берлине Сергей Нечаев и посол Беларуси Андрей Шупляк участвуют в молчаливом чествовании памяти жертв битвы на Зееловских высотах – несмотря на рекомендацию не приглашать их.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

80-я годовщина битвы в Бранденбурге оказалась омрачена дебатами вокруг рекомендации Федерального министерства иностранных дел не приглашать представителей России и Беларуси на подобные мероприятия.

Округ Меркиш-Одерланд и город Зеелов, которые организуют мероприятие, не приглашали представителей России и Беларуси.

Впрочем, они не предложили им покинуть мероприятие, а скорее раскритиковали саму рекомендацию.

Заместитель окружного администратора Фридеманн Ханке от ХДС назвал ее "чушью". Депутат земельного парламента от СДПГ Сина Шенбрунн назвала рекомендацию МИД "абсурдной".

"Конечно, все можно инструментализировать, но сегодня наша главная забота – память о погибших", – сказала она в интервью радиостанции RBB Inforadio.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.