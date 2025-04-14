ЄС вказує країнам-кандидатам не відвідувати парад 9 травня у Москві

Європейський Союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Про це журналістам повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондент "Європейської правди".

Браже розповіла, що під час робочої вечері з представниками країн Західних Балкан у неділю, 13 квітня, європейська сторона дала їм чітку вказівку не брати участь в урочистостях у Москві, присвяченим святкуванню 9 травня.

"Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції. У тому числі – дуже чіткі вказівки країн-членів ЄС для кандидатів не брати участі у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС", – заявила Браже.

За її словами, щодо підтримки України планується "дуже практична дискусія як про гроші, так і про військову підтримку, про власну спроможність ЄС (з військової підтримки України. – Ред.)".

Шокуюча атака РФ на Суми 13 квітня свідчить про те, що "Україна потребує більше систем протиповітряної оборони", наголосила латвійська міністерка.

Нагадаємо, що цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив про готовність України купити у США десять систем ППО Patriot за 15 млрд доларів, і що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні цієї ініціативи.

У той самий час, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що планує виступити проти всіх проукраїнських ініціатив на засіданні Ради ЄС у Люксембургу, окрім ініціатив зі встановлення миру.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Люксембургу 14 квітня (Foreign Affairs Council) обговорюють гарантії безпеки Україні, зокрема, ініціатив "коаліції рішучих" щодо можливого розгортання в Україні моніторингової місії, а також підготовку 17-го пакета санкцій проти Росії та інші засоби тиску на неї.