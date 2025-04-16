Парламент Словаччини посилив контроль над неурядовими організаціями

Словацькі законодавці у середу мінімальною більшістю голосів ухвалили законопроєкт, який зобов'язує неурядові організації розкривати свої джерела фінансування і який наразився на критику опозиції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо домігся ухвалення законопроєкту про неурядові організації (НУО) 76 голосами зі 150, посилаючись на прагнення до "прозорості".

Законопроект зобов'язує НУО щороку, починаючи з цього липня, розкривати походження свого фінансування, а також особи своїх найбільших донорів та членів.

Уряд Фіцо хотів запровадити маркування НУО як "лобістів" та "іноземних агентів" за аналогією з подібними законами в Росії та сусідній Угорщині, але відступив після критики Європейської комісії.

Словацька опозиція і неурядові організації назвали новий закон спробою залякати критиків Фіцо і втягнути країну у сферу впливу Росії.

Вони кажуть, що законопроєкт стане тягарем для неурядових організацій і надасть уряду доступ до конфіденційних персональних даних.

Уряд Роберта Фіцо опинився під вогнем критики за послаблення верховенства права після того, як прийшов до влади наприкінці 2023 року.

З початку січня десятки тисяч людей неодноразово протестували проти уряду в Братиславі та інших містах Словаччини.

На цьому тлі словацький премʼєр звинуватив деякі неурядові організації у підготовці "перевороту" проти нього.