У Словаччині пройшов масштабний протест через суперечливий проєкт уряду Фіцо

У столиці Словаччини Братиславі напередодні тисячі людей пройшли маршем, щоб засудити законопроєкт, який критики вважають шкідливим для багатьох неурядових організацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Законопроєкт, який обговорюється словацькими депутатами, був схвалений коаліційним урядом прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який часто нападав на НУО.

Організатори мітингу в Братиславі заявили, що законопроєкт натхненний російським законодавством, й він також "дає змогу ліквідувати громадський сектор і перетворити на злочинця будь-кого, хто не лояльний до можновладців".

За їхніми словами, це зроблено для того, щоб залякати і контролювати людей, які виступають проти уряду.

В останній версії проєкту йдеться про те, що некомерційні організації вважатимуться лобістами, але не дається чіткого визначення, що таке лобіювання.

AP

Активісти заявляють, що законопроєкт порушує конституцію Словаччини та правила Європейського Союзу, а його метою є "стигматизація та обмеження діяльності громадських груп".

Своєю чергою в уряді Словаччини кажуть, що закон має на меті зробити прозорим фінансування та функціонування громадських груп.

Протестувальники скандували під час маршу: "Ні російським законам" і "Ми не відмовимося від свободи".

Окрім Братислави мітинги пройшли також в Кошице і чотирьох інших містах.

На п'ятницю заплановані протести у близько трьох десятках місць по всій Словаччині та за кордоном.

Фіцо, який пережив замах у травні 2024 року, зіткнувся із закликами піти у відставку через свої коментарі щодо майбутнього членства Словаччини в ЄС і НАТО та заяви про те, що Росія мала причини для вторгнення в Україну з міркувань безпеки.

Протестувальники також засудили нещодавню проросійську діяльність близьких соратників Фіцо. Зокрема – висловлювання Еріка Каліняка, який заявив, що Словаччина "нарешті матиме надійного сусіда", якщо російські війська захоплять Україну.

Погляди Фіцо на Росію різко відрізняються від європейського мейнстріму. Він припинив військову допомогу Словаччини Україні, розкритикував санкції ЄС проти Росії і пообіцяв заблокувати вступ України до НАТО.

Він оголосив президента України Володимира Зеленського ворогом після того, як Україна припинила постачання російського газу до Словаччини та деяких інших європейських споживачів.