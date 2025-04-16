Парламент Словакии ужесточил контроль над неправительственными организациями

Словацкие законодатели в среду минимальным большинством голосов приняли законопроект, который обязывает неправительственные организации раскрывать свои источники финансирования и который подвергся критике оппозиции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Правительство премьер-министра Словакии Роберта Фицо добилось принятия законопроекта о неправительственных организациях (НПО) 76 голосами из 150, ссылаясь на стремление к "прозрачности".

Законопроект обязывает НПО ежегодно, начиная с этого июля, раскрывать происхождение своего финансирования, а также лица своих крупнейших доноров и членов.

Правительство Фицо хотело ввести маркировку НПО как "лоббистов" и "иностранных агентов" по аналогии с подобными законами в России и соседней Венгрии, но отступило после критики Европейской комиссии.

Словацкая оппозиция и неправительственные организации назвали новый закон попыткой запугать критиков Фицо и втянуть страну в сферу влияния России.

Они говорят, что законопроект станет бременем для неправительственных организаций и предоставит правительству доступ к конфиденциальным персональным данным.

Правительство Роберта Фицо оказалось под огнем критики за ослабление верховенства права после того, как пришло к власти в конце 2023 года.

С начала января десятки тысяч людей неоднократно протестовали против правительства в Братиславе и других городах Словакии.

На этом фоне словацкий премьер обвинил некоторые неправительственные организации в подготовке "переворота" против него.