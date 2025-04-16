Мелоні зідзвонилась з президенткою Єврокомісії перед своїми переговорми з Трампом

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову у вівторок напередодні зустрічі Мелоні в четвер з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Як пише "Європейська правда", про інформує агентство ANSA.

У понеділок речник Єврокомісії заявив, що фон дер Ляєн і Мелоні "регулярно контактують" напередодні візиту, додавши, що, хоча переговори щодо торговельних угод є виключною компетенцією Єврокомісії, всі контакти вітаються після оголошенням Трампом його тарифів.

Мелоні, лідерка правої партії "Брати Італії", має дружні стосунки з Трампом, і кажуть, що вона виступає в ролі "моста" між Європою та США.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.

Днями економічний радник Білого дому Кевін Гассетт заявив, що Сполучені Штати досягли "величезного прогресу" в переговорах з ЄС щодо тарифів.

Детально про це читайте у статті "Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждає Україна".