Мелони созвонилась с президентом Еврокомиссии перед своими переговорами с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор во вторник накануне встречи Мелони в четверг с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует агентство ANSA.

В понедельник представитель Еврокомиссии заявил, что фон дер Ляйен и Мелони "регулярно контактируют" накануне визита, добавив, что, хотя переговоры по торговым соглашениям являются исключительной компетенцией Еврокомиссии, все контакты приветствуются после объявления Трампом его тарифов.

Мелони, лидер правой партии "Братья Италии", имеет дружеские отношения с Трампом, и говорят, что она выступает в роли "моста" между Европой и США.

Мелони ранее высказывала убеждение, что европейские государства, подвергшиеся влиянию тарифов США, должны добиваться их отмены путем переговоров, а не вводить тарифы в ответ.

На днях экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявил, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса " в переговорах с ЕС по тарифам.

Подробно об этом читайте в статье "Трамп и ящик Пандоры: как новые пошлины изменят мировую торговлю и как пострадает Украина".