Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"

Компанія SpaceX Ілона Маска є одним із потенційних переможців тендеру на створення "Золотого купола" – системи протиракетної оборони США, яку розпорядився заснувати Дональд Трамп.

Про це стало відомо агентству Reuters, передає "Європейська правда".

За інформацією джерел Reuters, SpaceX співпрацює з виробником програмного забезпечення Palantir і виробником безпілотників Anduril у тендері на створення ключових частин "Золотого купола".

Представники трьох компаній в останні тижні проводили зустрічі з високопосадовцями в адміністрації Трампа і Пентагоні та пояснювали особливості свого плану.

Як пише Reuters, ідеться про створення і запуск від 400 до понад 1000 супутників, які будуть обертатись довкола земної кулі, щоб виявляти ракети і відстежувати їхнє переміщення.

Окрема флотилія з 200 ударних супутників, озброєних ракетами або лазерами, буде збивати ворожі ракети, повідомили Reuters три джерела. При цьому адміністрація Трампа не буде володіти технологією, а платити за неї за форматом "підписки на сервіс", ідеться в матеріалі.

У Пентагоні, кажуть співрозмовники агентства, позитивно відгукнулись на проєкт групи SpaceX, але вони ж підкреслюють, що процес ухвалення рішень щодо "Золотого купола" Трампа ще на ранній стадії.

"Залишається незрозумілим, чи зможуть SpaceX і ці технологічні компанії здійснити що-небудь з цього. Їм ніколи не доводилося створювати цілу систему, на яку країна повинна буде покладатися для своєї оборони", – сказало джерело Reuters.

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".

Адміністрація Трампа наказала військовим посадовцям забезпечити, щоб майбутнє фінансування "Золотого купола" було відображено в новому бюджетному кошторисі на 2026-2030 роки. Водночас те, якою буде ця система, наразі є невизначеним.