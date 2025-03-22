ЗМІ дізнались, як у США намагаються розробити "Золотий купол" на вимогу Трампа

Американські військові поспіхом намагаються розробити систему для перехоплення ракет "Золотий купол" на вимогу президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у публікації CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як розповідають джерела телеканалу, у Білому домі заявили Пентагону, що не пошкодують коштів на цю мету.

"Золотий купол" – це спроба адміністрації Трампа провести ребрендинг розпливчастих планів зі створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола".

Адміністрація Трампа наказала військовим посадовцям забезпечити, щоб майбутнє фінансування "Золотого купола" було відображено в новому бюджетному кошторисі на 2026-2030 роки.

Водночас те, якою буде ця система, наразі невизначеною, кажуть джерела. Є лише назва.

"Наразі "Золотий купол" – це лише ідея", – сказало джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями щодо проєкту.

Співрозмовник додав, що, можливо, існують технології, які, у разі розширення, можуть бути застосовані до нього, але наразі дискусії є суто концептуальними.

Це робить прогнозування майбутніх витрат майже неможливим, додало джерело, хоча будівництво та обслуговування, ймовірно, коштуватиме мільярди доларів.

Трамп неодноразово наполягав на тому, що США потрібна програма протиракетної оборони, подібна до ізраїльського "Залізного купола".

Однак, як розповідають співрозмовники телеканалу, "Ізраїль крихітний", тому покрити його радарами і комбінацією мобільних і стаціонарних систем перехоплення "на 100% можливо".

"Як ви збираєтеся зробити це в Сполучених Штатах? Ви не можете зробити це лише на кордонах і узбережжі, тому що міжконтинентальні балістичні ракети можуть знову увійти в атмосферу над Канзасом", – сказало джерело.

Проте Трамп видав указ протягом першого тижня свого перебування на посаді, в якому зобов'язав міністра оборони Піта Гегсета представити план розробки і впровадження щита протиракетної оборони наступного покоління до 28 березня.

І на початку цього тижня високопоставлений представник Пентагону запевнив, що робота вже ведеться.

Наразі залишається незрозумілим, скільки грошей Пентагон запросить на "Золотий купол" Трампа у своєму бюджетному проєкті, і як посадовці визначатимуть необхідний обсяг фінансування.

Американські виробники озброєнь вже почали боротьбу за проєкт. В середині лютого Агентство протиракетної оборони США провело День промисловості, щоб отримати пропозиції від компаній, зацікавлених у допомозі в плануванні та створенні "Золотого купола".

Компанія Lockheed Martin створила для "Золотого купола" вебсайт, на якому стверджувалося, що найбільший у світі оборонний підрядник має "перевірені, випробувані місіями можливості і послужний список інтеграції, щоб втілити ці зусилля в життя".

У грудні 2024 року повідомлялось, що американська система протиракетної оборони THAAD вперше перехопила балістичну ракету, запущену по Ізраїлю з Ємену.

Перед тим у польському Редзіково офіційно відкрили базу протиракетної оборони США – це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.