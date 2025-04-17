Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"

Компания SpaceX Илона Маска является одним из потенциальных победителей тендера на создание "Золотого купола" – системы противоракетной обороны США, которую распорядился основать Дональд Трамп.

Об этом стало известно агентству Reuters, передает "Европейская правда".

По информации источников Reuters, SpaceX сотрудничает с производителем программного обеспечения Palantir и производителем беспилотников Anduril в тендере на создание ключевых частей "Золотого купола".

Представители трех компаний в последние недели проводили встречи с высокопоставленными чиновниками в администрации Трампа и Пентагоне и объясняли особенности своего плана.

Как пишет Reuters, речь идет о создании и запуске от 400 до более 1000 спутников, которые будут вращаться вокруг земного шара, чтобы обнаруживать ракеты и отслеживать их перемещение.

Отдельная флотилия из 200 ударных спутников, вооруженных ракетами или лазерами, будет сбивать вражеские ракеты, сообщили Reuters три источника. При этом администрация Трампа не будет владеть технологией, а платить за нее по формату "подписки на сервис", говорится в материале.

В Пентагоне, говорят собеседники агентства, положительно откликнулись на проект группы SpaceX, но они же подчеркивают, что процесс принятия решений по "Золотому куполу" Трампа еще на ранней стадии.

"Остается неясным, смогут ли SpaceX и эти технологические компании осуществить что-либо из этого. Им никогда не приходилось создавать целую систему, на которую страна должна будет полагаться для своей обороны", – сказал источник Reuters.

"Золотой купол" – это попытка администрации Трампа провести ребрендинг расплывчатых планов по созданию системы противоракетной обороны, подобной израильскому „Железному куполу".

Администрация Трампа приказала военным чиновникам обеспечить, чтобы будущее финансирование "Золотого купола" было отражено в новой бюджетной смете на 2026-2030 годы. В то же время то, какой будет эта система, пока является неопределенным.