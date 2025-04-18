Лідери виборів у Канаді посперечалися, хто більше підтримуватиме Україну

Лідер Ліберальної партії Канади й нинішній премʼєр-міністр країни Марк Карні та лідер Консервативної партії Пʼєр Пуальєвр посперечалися, хто більше підтримуватиме Україну у випадку перемоги на дострокових парламентських виборах.

Про це із посиланням на їхні дебати пише "Європейська правда".

Представників партій запитали, що Канада могла б зробити для України, якби США відступили. Першим відповідь розпочав Пуальєвр, який заявив, що Канада повинна продовжувати підтримувати Україну.

На його думку, країні не потрібно "повторювати за американцями все, що вони роблять".

"Коли вони помиляються, ми будемо стояти на своєму і разом з іншими союзниками. Що стосується України, то це, звичайно, включає підтримку розвідкою, обладнанням, озброєнням, але це також включає дефінансування Путіна", – зазначив він.

За словами очільника консерваторів, зараз глава Кремля "має монополію на європейському енергетичному ринку". Він звинуватив Ліберальну партію в тому, що вони "заблокували експорт канадського природного газу з Атлантичного узбережжя" та кілька проєктів.

"Я б швидко схвалив ці проєкти з міркувань національної безпеки, щоб ми могли насправді постачати канадський природний газ до Європи, розірвати європейську залежність від Путіна, профінансувати війну і перетворити долари для диктаторів на зарплати для наших людей", – заявив він.

Карні, своєю чергою, заявив, що Канада була "непохитним союзником" України, і "канадці посилено приймали українців у своїх домівках та підтримували їх в інші способи".

Він нагадав, що в перший місяць його перебування на посаді прем'єр-міністра – Канада долучилася до "коаліції рішучих" підтримати Україну, "коли США відступили".

"На чолі з Францією, Великою Британією, під номером України, європейськими країнами...Це приклад того, яким має бути новий світ, коли Канада бере участь у цих сферах і допомагає", – акцентував він.

За словами чинного прем’єра Канади – це також означає відкриту торгівлю.

Тут він зазначив, що його опонент, очільник консерваторів, "голосував проти угоди про вільну торгівлю з Україною".

"Це означає допомогу Україні. Пуальєвр хоче скоротити іноземну допомогу, в тому числі для України, чи ні. Він не згадав про підтримку допомоги Україні. Ми повинні їх підтримати", – підсумував Карні.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Канаді мають відбутись 28 квітня.

Питання канадсько-американських відносин буде головним у кампанії, де ліберали на чолі з Карні змагатимуться за перемогу з Консервативною партією Пуальєвра.

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