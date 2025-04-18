Лидеры выборов в Канаде поспорили, кто больше будет поддерживать Украину

Лидер Либеральной партии Канады и нынешний премьер-министр страны Марк Карни и лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр поспорили, кто больше будет поддерживать Украину в случае победы на досрочных парламентских выборах.

Об этом со ссылкой на их дебаты пишет "Европейская правда".

Представителей партий спросили, что Канада могла бы сделать для Украины, если бы США отступили. Первым ответ начал Пуальевр, который заявил, что Канада должна продолжать поддерживать Украину.

По его мнению, стране не нужно "повторять за американцами все, что они делают".

"Когда они ошибаются, мы будем стоять на своем и вместе с другими союзниками. Что касается Украины, то это, конечно, включает в себя поддержку разведкой, оборудованием, вооружением, но это также включает в себя дефинансирование Путина", – отметил он.

По словам главы консерваторов, сейчас глава Кремля "имеет монополию на европейском энергетическом рынке". Он обвинил Либеральную партию в том, что они "заблокировали экспорт канадского природного газа с Атлантического побережья" и несколько проектов.

"Я бы быстро одобрил эти проекты из соображений национальной безопасности, чтобы мы могли на самом деле поставлять канадский природный газ в Европу, разорвать европейскую зависимость от Путина, профинансировать войну и превратить доллары для диктаторов в зарплаты для наших людей", – заявил он.

Карни, в свою очередь, заявил, что Канада была "непоколебимым союзником" Украины, и "канадцы усиленно принимали украинцев в своих домах и поддерживали их другими способами".

Он напомнил, что в первый месяц его пребывания на посту премьер-министра – Канада присоединилась к "коалиции решительных" поддержать Украину, "когда США отступили".

"Во главе с Францией, Великобританией, под номером Украины, европейскими странами...Это пример того, каким должен быть новый мир, когда Канада участвует в этих сферах и помогает", – акцентировал он.

По словам действующего премьера Канады – это также означает открытую торговлю.

Здесь он отметил, что его оппонент, глава консерваторов, "голосовал против соглашения о свободной торговле с Украиной".

"Это означает помощь Украине. Пуальевр хочет сократить иностранную помощь, в том числе для Украины, или нет. Он не упомянул о поддержке помощи Украине. Мы должны их поддержать", – подытожил Карни.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Канаде должны состояться 28 апреля.

Вопрос канадско-американских отношений будет главным в кампании, где либералы во главе с Карни будут бороться за победу с Консервативной партией Пуальевра.

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