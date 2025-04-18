У Литві заявили, що присутність військ США – ключовий фактор убезпечення країни

Президент Литви Гітанас Науседа, який у п’ятницю зустрівся з членами Конгресу США, підкреслив, що присутність американських військ у країні залишається ключовим фактором убезпечення країни та всього регіону.

Його заяву цитує мовник LRT, передає "Європейська правда".

Науседа заявив, що США залишаються стратегічним партнером у розвитку військових спроможностей Литви – "п’ята частина військових закупівель Литви надходить зі США, і планується подальший розвиток цієї співпраці".

Він акцентував: присутність американських військ у країні залишається ключовим фактором убезпечення країни та всього регіону.

"Литва розуміє, що Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну безпеку, тому країна показує приклад: значне збільшення оборонного бюджету, інтенсивний розвиток Національної дивізії, зміцнення оборонної промисловості, зростання інвестицій у підтримку приймаючої сторони та підтримка України", – заявив Науседа.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

У квітні ЗМІ повідомили, що у Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи.

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив проти виведення американських військ з Європи.

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