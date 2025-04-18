Президент Литвы Гитанас Науседа, который в пятницу встретился с членами Конгресса США, подчеркнул, что присутствие американских войск в стране остается ключевым фактором обеспечения безопасности страны и всего региона.

Его заявление цитирует вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Науседа заявил, что США остаются стратегическим партнером в развитии военных возможностей Литвы – "пятая часть военных закупок Литвы поступает из США, и планируется дальнейшее развитие этого сотрудничества".

Он акцентировал на том, что присутствие американских войск в стране остается ключевым фактором безопасности страны и всего региона.

"Литва понимает, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность, поэтому страна показывает пример: значительное увеличение оборонного бюджета, интенсивное развитие Национальной дивизии, укрепление оборонной промышленности, рост инвестиций в поддержку принимающей стороны и поддержка Украины", – заявил Науседа.

Американские военные имеют на континенте более 100 тысяч военнослужащих, но глава Пентагона Пит Хегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.

В апреле СМИ сообщили, что в Министерстве обороны США рассматривают предложение вывести до 10 тысяч военнослужащих из Европы.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против вывода американских войск из Европы.

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